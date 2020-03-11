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Bu haber 11 Mart 2020 22:08:18 Tarihinde eklenmiştir.

Kaymakam Dereci'nin Eşi Viranşehir Halk Eğitim Merkezinde Seminer Verdi

​Viranşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Toplumsal Bilinçlendirme ile ilgili seminer verildi.

Kaymakam Dereci'nin Eşi Viranşehir Halk Eğitim Merkezinde Seminer Verdi

Viranşehir Kaymakamı Sayın Ömer Dereci’nin Eşi Mediha Dereci, Serdar Yıldırım ve Fuat Aba tarafından Halk Eğitim Merkezindeki Kursiyerlere Toplumsal Bilinçlendirme ile ilgili seminer verildi.
 
Düzenlenen seminerde, kadınlarda evlilik öncesi ve sonrası, doğum öncesi ve sonrası alması gereken tedbirler, 0-3 yaş grubundaki çocukları yetiştirme, yönlendirme ve sosyal yönden sağlıklı iletişim kurma konuları, çocuklarda hastalık tespiti ile hangi kurumdan ne tür yardım ve destek alınabileceği ile ilgili seminer verildi. Yapılan seminerde aile içi şiddet, madde bağımlığı gibi konularda katılanlara bilgiler verildi.
 
Mediha Dereci Hanımefendi yaptığı konuşmasında; “Toplumun temel taşı olana kadınlarımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için her hafta pazartesi günü Fuat Aba ve Serdar Yıldırım hocalarımızla beraber Toplumsal Bilinçlendirme Seminerleri vereceğiz. Bu çalışmamız bir sosyal sorumluk projesidir ve bu seminerlerimiz her hafta pazartesi günü sistematik bir şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.
 
 
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Kaymakam Dereci'nin Eşi Viranşehir Halk Eğitim Merkezinde Seminer Verdi
Kaymakam Dereci'nin Eşi Viranşehir Halk Eğitim Merkezinde Seminer Verdi
​Viranşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Toplumsal Bilinçlendirme ile ilgili seminer verildi.
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