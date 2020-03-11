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Bu haber 11 Mart 2020 21:35:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa’da Tutuklu Olan Teröriste Rekor Ceza Verildi

Barış Pınarı Harekatı sırasında Ceylanpınar’ın sınır komşusu Rasulayn’da gözaltına alınan terörist Şanlıurfa’da tutuklu halde bulunuyordu. Bugün mahkemeye çıkarıldı.

​Urfa’da Tutuklu Olan Teröriste Rekor Ceza Verildi

Barış Pınarı Harekatı sırasında Ceylanpınar’ın sınır komşusu Rasulayn’da gözaltına alınan terörist Şanlıurfa’da tutuklu halde bulunuyordu. Bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti, teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Şanlıurfa Adalet Sarayı’nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık 34 yaşındaki Muhammed Hüseyin katıldı. Hüseyin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden beraatını istedi. Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkındaki suçlamaları okuyarak cezalandırılmasını istedi. Sanık savunması ve Cumhuriyet Savcısının mütalaası okunduktan sonra Mahkeme heyeti, teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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Asayiş
​Urfa’da Tutuklu Olan Teröriste Rekor Ceza Verildi
​Urfa’da Tutuklu Olan Teröriste Rekor Ceza Verildi
Barış Pınarı Harekatı sırasında Ceylanpınar’ın sınır komşusu Rasulayn’da gözaltına alınan terörist Şanlıurfa’da tutuklu halde bulunuyordu. Bugün mahkemeye çıkarıldı.
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