Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyada hızla yayılan Corona Virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Hükümet Corona ile mücadele kapsamında çalışmalara hız verdi. Bu çalışmalar kapsamında okulların da tatil edilipi edilmeyeceği tartışılıyor.YÖK'ten Koronavirüs Nedeniyle Üniversitelerin Tatil Edilmesine İlişkin Açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) M. A. Yekta Saraç, korona virüsle ilgili üniversitelerin tatil edilmesi konusunu, bugün akşam saatlerinde 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleştirecek.