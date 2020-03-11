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Bu haber 11 Mart 2020 18:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye'de Kadınlar En Çok Hangi İşi Yapıyor

Mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiğine bakıldığında doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçiliği gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi.

Türkiye'de Kadınlar En Çok Hangi İşi Yapıyor

Mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiğine bakıldığında doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçiliği gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi. Mesleklerin cinsiyete göre ayrıştırılmasının ise son 5 yıl içinde değişmeyeceği öngörüldü.
 
Medya takip kurumu Ajans Press, meslek gruplarıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl meslek gruplarıyla ile alakalı basına 32 bin 943haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 172 bin haberin medyada yansıma bulduğu kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise kadın esnaf ve sanatkâr sayısında büyük artış yaşandığı tespit edildi. Böylelikle kadınların en çok var olduğu meslek grupları; bakkal ile büfe işletmeciliği, lokantacılık ve kuaförlük olarak saptandı.
 

Kadınlarla Öğretmenliği Bağdaştırıyoruz

 
Ajans Press’in, IPSOS Cinsiyete Yönelik Global Tutumlar Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre, mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiği açıklandı. Böylelikle doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçisi gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin daha çok kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi. Araştırma 29 ülkeden 20 bini aşkın kişi ile görüşülerek elde edilirken, hane içinde görev dağılımlarını da ortaya koydu. Böylelikle fatura ödemek, tamirat yapmak erkek işleri olarak görülürken, global olarak çamaşır yıkamanın kadın ile ilişkilendirildiği söylendi.

Editör: Ahmet Şen
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Türkiye'de Kadınlar En Çok Hangi İşi Yapıyor
Türkiye'de Kadınlar En Çok Hangi İşi Yapıyor
Mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiğine bakıldığında doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçiliği gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi.
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