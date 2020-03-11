Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 11 Mart 2020 17:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor

​Türkiye’de ’Antep fıstığı’ coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep ile en çok ürettiğini iddia eden Şanlıurfa arasındaki rekabet yeniden kızıştı.

Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor

Türkiye’de ’Antep fıstığı’ coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep ile en çok ürettiğini iddia eden Şanlıurfa arasındaki rekabet yeniden kızıştı. Türkiye'de 'Antep fıstığı' coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep ile en çok ürettiğini iddia eden Şanlıurfa arasındaki rekabet yeniden kızıştı. Geçen yıl 100 bini tonu aşkın fıstık üretilen Şanlıurfa'da bu yıl üretimi daha da arttırmak için yeni fidanlar toprakla buluştu.
  
Türkiye'de yüzde 40'ın üzerinde fıstık üretimi ile rekor kıran Şanlıurfa'da fidan dikim sezonun başlamasıyla üreticiler bağ ve bahçelerinde bakım yaparak, fidan dikmeye başladı. Geçen yıl 100 bin 107 tona aşkın fıstık üretilen Şanlıurfa'da bu yıl fıstıkta daha çok üretim yapılması hedefleniyor.
  

Her sezon 200 bin antep fıstığı fidanı satılıyor

 
Fidan satıcısı Abdullah Kılıç, her yıl ortalama 200 bin antep fıstığı fidanı sattıklarını belirterek, "Biz burada fidan satışı yapıyoruz. Günde 5 bin ila 10 bin adet fidan satıyoruz. Sezon olarak da toplamda 200 bine yakın fidanı üreticilere satıyoruz" dedi.
 
Fidan satıcısı Halil Kılıç ise ellerinde fıstık fidanı kalmadığını kaydetti. Kılıç, "Fıstık sezonu başladı, artık sonlara doğru geliyoruz. Bu yıl çok sayıda fıstık fidanı sattık. Şimdi burada fıstık fidanı yok denecek kadar az sayıda kaldı. Fıstık sezonu bu sezon iyi şekilde geçti” şeklinde konuştu. 

“Fıstık Şanlıurfa'ya ait bir üründür” 

Abdullah Kılıç, fıstığın bilinenin aksine Gaziantep'in değil Şanlıurfa'ya ait bir ürün olduğunu söyleyerek, "Fıstık Şanlıurfa'ya ait bir üründür, çünkü bu topraklarda yetişiyor. Şanlıurfa'da fıstık en çok Bozova, Hilvan ve Birecik ilçelerinde yoğun olarak yetişiyor. Bizde nar, zeytin, üzüm ve şeftali fidanları var. Bahar mevsimine girdik artık, havalarda güzel, fidan ekme zamanıdır. Vatandaşlar bu günlerde yoğun olarak fidan alıyor” şeklinde konuştu.
 
 
Fıstık üreticisi Mehmet Rençber de fıstığı Gaziantep'in sahiplenmesine rağmen en fazla Şanlıurfa'da yetiştiğini savunarak, "Boş olan arazilerimize fıstık ekeceğiz. Fıstıkta son yıllarda iyi verim alınıyor. Fıstık çok değerli bir üründür. Fıstık asıl memleketi Urfa'dır. Gaziantep fıstığa sahiplenmişse de, fıstık burada yetişiyor. Biz 3 bine yakın fıstık fidanı alıp arazilerimize ekmeye başlayacağız” diye konuştu.
 
 
Öte yandan Türk Patent kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep'te yoğun bir şekilde üretilmesi ve bölgedeki baklava, tatlı ve çikolata imalathaneleri ile fabrikalarda yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle Antep fıstığı ismiyle anılıyor.
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor
Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor
​Türkiye’de ’Antep fıstığı’ coğrafi işaret tescil belgesini elinde bulunduran Gaziantep ile en çok ürettiğini iddia eden Şanlıurfa arasındaki rekabet yeniden kızıştı.
​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak
​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili soruları yanıtlarken benzin ve motorin fiyatlarında da bu geceden itibaren indirim uygulanacağını açıkladı.
​İşsizlik Rakamları Açıklandı! Türkiye’nin Yüzde Kaçı İşsiz?
​İşsizlik Rakamları Açıklandı! Türkiye’nin Yüzde Kaçı İşsiz?
İşsizlik oranı 2019 Aralık döneminde 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.
​Şanlıurfa'da Sera Kent Projesi Hayata Geçirilecek
​Şanlıurfa'da Sera Kent Projesi Hayata Geçirilecek
Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında Sera Kent projesi için ön görüşme yapıldı.
​Doğu'nun Seracılık Merkezi Şanlıurfa Oluyor
​Doğu'nun Seracılık Merkezi Şanlıurfa Oluyor
Türkiye’nin tarım kenti Şanlıurfa’da birçok çiftçi, tarlasına kurduğu seralar ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde sebze ihtiyacını karşılamak için girişimlerde bulundu.
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan’dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak kayıtlara geçti.
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
​Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü. OPEC’te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu.
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Kira, ulaşım ve temel gıda maddeleri gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlanan raporda, dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasına Cayman Adaları’nın yerleştiği saptanırken, Cayman Adaları’nın 141,64 endekse sahip olduğu kaydedildi.
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
​BDDK'dan E-Devlet Hizmeti Duyurusu
​BDDK'dan E-Devlet Hizmeti Duyurusu
BDDK, e-devlet için özel geliştirilen ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama’ adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.
2020 Yılının İl İki Ayında 59 bin 743 Adet Satılarak Rekor Kırıldı
2020 Yılının İl İki Ayında 59 bin 743 Adet Satılarak Rekor Kırıldı
​Otomobil satışları, 2020 yılı ilk 2 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97,93 oranında artarak 59 bin 743 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 184 adet satış yaşanmıştı.
Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyon Rakamları Açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 Şubat döneminde yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 9,26, aylık yüzde 0,48 arttı.
Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor
Urfa - Antep Arasında Fıstık Savaşı Kızışıyor
Mehmetçik, Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşmaya Devam Ediyor
Mehmetçik, Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşmaya Devam Ediyor
Haliliye Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı için Çalışıyor
Haliliye Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı için Çalışıyor
Viranşehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Viranşehir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿