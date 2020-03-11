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Bu haber 11 Mart 2020 16:38:47 Tarihinde eklenmiştir.

Mehmetçik, Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşmaya Devam Ediyor

Savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla, tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergileyen Türk Ordusu, terör örgütlerinin işgalinden temizlediği Telabyad’da, insanlarla ekmeğini paylaşmaya devam ediyor.

Mehmetçik, Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşmaya Devam Ediyor

Savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla, tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergileyen Türk Ordusu, terör örgütlerinin işgalinden temizlediği Telabyad’da, insanlarla ekmeğini paylaşmaya devam ediyor.

Bölgede yaşayan insanların her türlü yardımına koşan kahraman Mehmetçiklerimiz, kendi ihtiyaçları için seyyar fırınlarda ürettikleri ekmeklerini de zaman zaman bölge kırsalındaki halkla paylaşıyor.
Görev yaptığı bölgelerde, üstün insani vasıflarıyla dikkat çeken Türk Askeri, Barış Pınarı bölgesinde de halkın gönlünde taht kurdu. Evlerinde ekmek yapma imkânları olduğu halde, askerlerin dağıttığı sıcak ekmeklerle büyük sevinç yaşayan çocukların, Mehmetçiklerle her buluşması, duygusal anların yaşanmasına neden oluyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Barış Pınarı Bölgesindeki insani yardımları organize eden AFAD Şanlıurfa İl Müdürlüğü, Telabyad Mahalli Meclisi aracılığıyla hem ilçedeki ekmek fırınlarının, hem de bölgede konuşlu askeri birliklerimizin un ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
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Mehmetçik, Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşmaya Devam Ediyor
Mehmetçik, Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşmaya Devam Ediyor
Savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla, tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergileyen Türk Ordusu, terör örgütlerinin işgalinden temizlediği Telabyad’da, insanlarla ekmeğini paylaşmaya devam ediyor.
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