Genç Başkan Mahmut Özyavuz Harran'ın Tarihini Canlandırıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Harran ilçesinin simgesi olan kümbet evlerin korunması için Harran Belediyesi restore çalışmalarını başlattı. Tarihi kalesi ve dünyada kurulan ilk İslam üniversitesiyle birlikte sahip olduğu kümbet evleriyle UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Harran’da turizm çalışmaları devam ediyor.Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Kümbet evlerin tuğla ve topraktan yapıldığını, bakım ve onarımı yapılmayınca yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Tarihin yok olmasına müsaade etmeyeceklerini ve kümbet evlerin korunması noktasında çalıştıklarını vurgulayan Başkan Özyavuz, Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarihi varlıklarımızı korumak için çalışmalarımızı en üst safhaya çıkardık.Bildiğiniz gibi öncelikle Harran kalemizin önünde bulunan beton yapıları yıktık. Şu anda da yıkılma riski bulunan kümbet evlerimizi koruma altına alarak restorasyon çalışmalarımızı başlattık. Allah’ın izniyle Harran ilçemiz her alanda olduğu gibi turizm alanında da hak ettiği yeri bulacaktır." dedi.Editör: Ahmet Şen