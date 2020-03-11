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Bu haber 11 Mart 2020 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa’da bir ilk imza attı

​Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa’da bir ilk imza attı.

​Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa’da bir ilk imza attı

Sağlık alanında yaşanan bir çok sorun Şanlurfalıları oldukça zor durumda bırakıyordu. Son zamanlarda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi bu açıkların ve sorunları çözerek hasta ve hasta yakınlarına rahat bir nefes aldırıyor.
 
Prematüre bebeklerde görülen (ROP) ve şeker hastalarında görülen 'diyabetik retinopati' tedavisi için çevre şehirlerdeki hastanelere gitmek zorunda kalan hastalar artık bu eziyetten kurtuldu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek'in başlamasıyla hastalar başka şehirlere tedavi için gitme eziyetinden kurtuldu.
 
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinden yapılan açıklamada, “Prematüre bebeklerde görülen (ROP) ve şeker hastalarında görülen 'diyabetik retinopati' tedavisi Hastanemizin Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek'in başlamasıyla birlikte artık hastalar başka şehirlere gitmeden tedavi olabiliyorlar.” denildi.

Editör: Ahmet Şen
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