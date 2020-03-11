Şanlıurfa'da İşçi Servisi Kaza Yaptı: 18 Yaralı

Şanlıurfa'da Evren Sanayi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden servis şoförü minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneler kaldırıldı.

Şanlıurfa Gaziantep karayolunda iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. 63 S 6354 plakalı servis şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işçileri taşıyan servis ile minibüs çarpıştı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle olay yerinde trafikte sıkışma meydana geldi. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.Ekipler, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.