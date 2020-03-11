Büyükşehir Belediyesi Urfa'daki Fuarı Hemen Kapatsın!

Konya Tarım Fuarı iptal edildi

Vatandaşlar İptal edilmesi gerekir

Start Fuarcılık Coronavirüsüne aldırış etmedi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü Türkiye’de sıçradı. Ancak Şanlıurfa’da bu tehlikeye rağmen Start Fuarcılık, Evlilik Ve Mobilya Fuarı, düzenleyerek virüsün Şanlıurfa’da da yayılmasına davetiye çıkarıyor.Bu salgın ihtimali düşünülerek önceki gün Konya'da gerçekleştirilecek olan Konya Tarım Fuarı iptal edilirken Şanlıurfa'da tam tersi oldu yeni bir fuar açıldı. 17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuarın 2-6 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi. Konya Ticaret Odası (KTO) da üyelerine gönderdiği açıklamada, “17-21 Mart 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan Konya Tarım Fuarı, birçok ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına istinaden -Üyelerimizden gelen çok yoğun talep nedeniyle- toplum sağlığı üzerinde risk oluşturmamasını teminen birliğimizin talebi ve ilgili paydaşların ortak kararı sonucunda 02-06 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir” ifadelerine yer verdi.Coronavirüsü tehlikesine rağmen Start Fuarcılık tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen Evlilik Ve Mobilya Fuarı, kalabalığın oluşmasına ve dolayısıyla Coronavirüsünün daha hızlı yayılmasına neden olabileceği iddia edildi. Coronavirüsü tehlikesine rağmen fuarın düzenlenmesi Şanlıurfa’daki yetkili diğer kurumların da vatandaştan tepki almasına neden oldu. Vatandaşlardan bazıları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bu fuarı hemen iptal etmesini talep etti.Fuara yurt içinden birçok firmanın katılması ve buna bağlı olarak her yerden insan gelmesi kapalı ortamda bulunması bir başka risk yaratıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı bilgilendirme toplantısında virüsten korunmak amacı ile bir dizi ünlemin alınacağını belirterek başta devlet memurlarının yurtdışı seyahatlerinin kısıtlanması ve okulların belli bir süre kapatılması gündemde iken böyle kitlesel bir organizasyonda halkın belli bir noktaya toplanmaya çalışılması devlet kurumlarının Start Fuarcılık tarafından çiğnenmesi olarak yorumlandı.İki gündür açık olan Şanlıurfa Evlilik ve Mobilya Fuarı da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı gibi hem vatandaşları hem de katılımcı firmaları hayal kırıklığına uğrattı.Editör: Ahmet Şen