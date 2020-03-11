Bakan Açıkladı: Corona Virüsünden Dolayı Okullar Tatil Edilecek Mi?

Bakan Koca: 'Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşülecek'dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı alınan önlemlere ilişkin, “Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşülecek” dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na katıldı ve milletvekillerinin soruların cevapladı.Bakan Koca, tıbbi maske ihracatına ilişkin soruya, “Bakıyorsunuz, ülkenin nüfusu belli. İstediği maske, bizim tıbbi maske dediğimiz, yüz binlerle, 500 binlerle, milyonlarca talep ediliyor. Bu süreçte iç piyasaya her geçen gün fiyatı yükseltiler, hatta iç piyasaya bakmayan, dışarıyla sürekli bağlantı kuran bir üretici yaklaşımı gelişti. Bundan böyle, ticaret bakanlığı ön izni biz vermedikçe, ihracatına izin vermiyoruz diyor. Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli. Eğer vatandaşımız maske veya benzeri malzemelere erişimi sağlanabilirse, o durumda fazlasının ihraç etme yolunu açarız. Eğer üreticiler bu noktada piyasada bir doygunluk oluşturma noktasında gayret içinde olurlarsa ihracatın önü açılır, ama bu gayret, doygunluk oluşmadığı sürece ihracatın olmayacak” dedi.Editör: Ahmet Şen