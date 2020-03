Urfa CHP İL Başkanı Cidir: Vatandaş Bunları Geçmiş, Belki Birkaç Yalaka Tayfası Piyazcılık Yapar Ama...

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, belediyecilik anlayışının nasıl olması gerektiğini açıklayan bir yazı yayınladı. Cidir, Şanlıurfa’ya yapılan hizmetlerin kimsenin cebinden çıkmadığını gelen ödeneklerle yapıldığını söyleyerek kimsenin bundan kendine pay çıkarmaması gerektiğini söylerek şu açıklamada bulundu;"Vatandaş Artık, Belediye Hizmetlerde ,Hamaset gösteriş göz boyama işleri İstememekte. Mevcut başkanlarında, Ben Yaptım, Ben Ettim Deyip Böbürlenmelerine Saygı Duymamakta. ben yaptım demekle hiç kimse cebinden para harcayarak yapmıyor ilçeye gelen ödenekten yapiyor Vatandaş Bunları Geçmiş, Belki Birkaç Yalaka Tayfası Piyazcılık Yapar Ama Bunlar artık Prim Yapmıyor.Belediye Başkanlığı Ve Belediyecilik Anlayışı Nasıl Olmalıdır?1.Ağır Alt Yapı Sorunlarına, Şehir İçi Trafik Kargaşasına Kalıcı Çözümler Üreten.2.İhalelerde şefaf kamu yararı olmalı, Ahbap Çavuşlara Değil, Hak Edene Verilmeli.3.Kentin Sıkıntılarını Masada Değil, Ekibiyle Sahada Görüp çözümünü Tespit Etmeli.4.Kentlinin Vergisiyle Vakıf Adı Altında Bina Yapıp Siyasi Kankalarına Hibe Etmeye Kalkışmayan.5.Dürüst Ve Şeffaf Bir Tutumla Ve Düzenli Aralıklarla Denetime Açık Olan. (İçişleri Bakanı Bizden Diye Fırıldak Yapmayan)6.Katı Atıklardan Çevreye Zarar Vermeden Kurtulan, Atık Su Arıtımı Vb. Konularda Kalıcı Geri Dönüşüm Projeleri Geliştiren.7.Bir Gününü Engelli Vatandaşlarla Geçirip, Onların Kentin Fiziki Yapısından Kaynaklanan Sorunlarıyla Empati Kurarak Hayatlarını Kolaylaştıran Projeler Gerçekleştiren.7.Toplu Taşımada En Az 30 Yıl Sonrasını Da Hesaba Katan Projelere Kafa Yoran.8.Kentin Makul Biçimde Ulaşılabilir Ve Her Kesimden Yurttaşın Her Türlü Kültürel Ve Sportif İhtiyaçlarını Karşılayacak Kompleksler İnşa Edecek Olan.9.Şehrin Karakteristiğini Temsil Eden Yapıları Çin Malı, Epilepsi Tetikleyici LED Işık Ucuzluğuna Düşmeden Estetik Tasarımlarla Parlatan.10.Kentlinin Ortak Neması Arazi Ve Arsaların Rantını Eşe, Dosta, Menfaattara Peşkeş Çekmek Konusunda Sabıka Sahibi Olmayan.11.Çalacaksa; Enstrüman Çalan, Dikecekse; Fidan Diken, Bölecekse; Ekmeğini Bölen.12.Bireylerin Geçim Sıkıntısı Yüzünden Göçe Zorlanmadığı Bir Kent Hedefleyen.13.Hizmet Alım Yaptığı Taşeronların Üç Otuz Para Ödeyerek Ve Ezerek Eleman Çalıştırmasına İzin Vermeyen.14.Açtığı Çukuru Mümkünse O Gün Kapatan, Değilse Yurttaşın Düşüp Can Ve Mal Kaybı Olmayacağı Makul Tedbirleri Alan.15.Sokak Hayvanlarını Katletmek Veya Yaşayamayacakları Alanlarda Ölüme Terk Etmek Yerine, Onlara Uygun Yaşam Alanları Hazırlayan.16.Gürültü Denetimi Yapmak Bir Yana, Oy Toplamak Veya İcraatını Duyurmak Maksadıyla, Mahallelere Megafonlu Araçlar Salarak Kafa Ütüleyip Bizzat Kendisi Gürültü Kaynağı Haline Gelmemiş Olmak.17.Kaldırımları Rant Hatırına Reklam Panolarından Yürünemez Hale Getirecek Kadar Gözü Dönmemiş Olmak.18.Yanına Oturup Çayını İçip Az Sürede Olsa Derdini Paylaşabileceği, Ulaşılabilir Olmak.19.Kadrolu İşçisine, Zabıtasına Yaptıramadığı (Yurttaşın Önünden Masa, Altından Sandalye Çekmek Vb.)İşleri Gariban Geçici İşçilere Yaptırma Kurnazı Olmayan.20.Kentin Tarihi Ve Turistik Güzelliklerini, Kaldıysa Ağacını, Yeşil Alanını, Rantiyenin Doymak Bilmeyen İştahına Yağma Ettirmeyecek.21.Projesini Oluştururken Kentliyle Paylaşan, Uygularken Fikrini Ve Olurunu Alan, Katılımcı Olan.22.Uygar Ve Markalaşmış Yerli Yabancı Kentlerdeki Belediyecilik Uygulamalarını Takip Edip, Kendi Kentine Uyarlayıp Uygulayabilen, Yaratıcı Ve Yenilikçi.23.Esasen Ayağına Götürülmesi Gereken Bir Hizmet, Örneğin Bir Ödeme İçin Vatandaşı Kapı Kapı, Masa Masa Sürüklemeyen, Sağladığı Kolaylıklarla Vatandaşta Kentlilik Bilincini Yaygınlaşmasına Yardımcı Olan.24.Ortalığı Kırıp Dökemeyen, Zorlaştırmayıp Kolaylaştıran..25.Her Kentlinin Kentin Nimetlerinden Azami Ölçüde Faydalanmasını Sağlayacak Sosyal Projeler Geliştirmelidir.26.Ben Bilirim, Ben Yaparım Egosu Olmayan, Karşısındakini Dinleyen, İstişare Etmeyi Bilen, Her Türlü Fikir, Görüş, Düşünceye Ve De Vatandaşlar İle Çalışanlarına Saygısı Olan.27.Makama Yakışır, Edep Ve Adabına Uygun Hareket Eden. Toplumun Her Ferdine Saygılı Olan.28.Yapılan Her İşin Arkasında Mesleki Bilgi Ve Beceri İle Durabilen, Yapılan Ve Yapılacak Olan İşleri Yapboza Çevirmeden Her Türlü Detayı Değerlendiren, Yaparken De Ciddi Anlamda Kontrol Mekanizmasını Çalıştıran, Denetleyen.29.Hazımsız Ve Ne Oldum Delisi Olmayan.30.Kamu Görevlilerine Ve Kendi Çalışanlarına Saygılı Olan.31.Meclis Üyelerini Figüran Gibi Görmeyen, Onlarda Belediyecilik Ve İcraatlarını Öğrenerek, Gerekli Bilgi Ve Donatı Sahibi Olmalı, Meclis Oturumlarında Parmak Kaldır İndir Oynamamalı, Fikirlerini Net Şekilde Ortaya Koymalıdır.32.Yapılan İşin Adı Siyasettir Amma Şanlıurfa İçin Siyaset Ve Siyasetçi Çok Samimi Ve Çok Çalışkan Olmalı Ve Gelecek İçin Gelişme Sağlanmalıdır.Gençlik MerkezleriÇocuk KulüpleriSokakta Çalışan Çocuklar MerkeziBilim MerkezleriÇocuk Koruma Ve Danışma MerkeziÇocuk MeclisiEğitim Ve Dinlenme TesisleriEvlendirme FaaliyetleriÇocukları Sünnet Etme FaaliyetleriYaşlılar Ve Gençler Bilgi Erişim MerkeziŞefkat EvleriYaşlılara Hizmet MerkeziEngelliler LokaliEngelliler Hizmet Ve Rehabilitasyon MerkeziEngelliler Ticaret MerkeziGörme Engelliler Eğitim Ve Teknoloji MerkeziHanım LokalleriKadın Konukevleri Vb.Sokak Hayvanlarını Koruma Barındırma MerkezlerBelediye hizmetleri; sadece günlük belediye işlerini yapmak, kaldırım taşlarını değiştirmek park bahçe peyzajlarını düzeltmek , parke taşı düşemek değildir. Belediyecilik sosyal demektir toplumun acı tatlı her anında yanında olmaktır,toplumun tüm kesimini kucaklamaktır, sınıfsal idoolojik kültürel ayırcılık yapmamaktırHayrettin CİDİRCHP.Ş.URFA İL BAŞKANI"Editör: Ahmet Şen