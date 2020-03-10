Urfaspor Kaptanı Fevzi Özkan’dan İnce Mesaj

Özkan Urfaspor’u Zor Günde Bırakmadı

Üç maymunu oynayanlar kim?

Merak Edenler Urfaspor Tesisine Gitsin

Sezon başı ve devre arası paralarını almalarına rağmen takımı bırakıp kaçan tecrübeli futbolcular: Ömer Bozan, Mehmet Taşçı, Urfalı ve Urfaspor alt yapısından yetişen Halil Koçer sezon başında, Sercan Kaya, Onur Demir ve Rıdvan Bingöl ise devre arası kulübü ve kenti terk ederek kaçmıştıTecrübeli futbolcu Urfalı Fevzi Özkan alt yapısından yetiştiği kulübüne ve kentine ihanet etmeyerek takımı bu zor günlerinde bırakmayarak hizmet etmeye devam ediyor. Ama bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım onunda artık sabrının kalmadığını gözler önüne serdi.Fevzi Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sabrının kalmadığını gözler önüne sererken akıllarda da soru işareti bıraktı. Özkan “Şehri Şanlıurfa (spor)” notuyla yayınladığı 3 maymunun kimlere ithafen paylaşıldığı merak konusu haline geldi. 3 maymun Urfaspor Kulüp Başkanı Nihat Çakır ve yönetimi mi? Bal Ligi'nde Belediyespor ve 3 ligde ki Karaköprüspor’a her türlü maddi desteği sağlayan fakat kentin markası 50 yıllık koca çınar Urfaspor’a üvey evlat muamelesi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül mü?Zor günler yaşayan Urfaspor’un hâlini ahvalini merak edenler tesise gidip oradaki çocukların hangi şartlarda antrenman yaptıklarını ve maçlara çıktıklarını görüp karar vermeliler.Editör: Ahmet Şen