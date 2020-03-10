Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Mart 2020 23:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür

6 yıldır birlikte yaşadığı kadını, çıkan kıskançlık tartışması sonrasında çocuğunun gözleri önünde öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür

Olay, 17 Nisan 2018 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serpil Ertekin, 6 yıllık dini nikahlı eşi Duran Günyeli ile kıskançlık nedeni ile evde tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan Duran Günyeli, Ertekin’e 6 kez ateş etti. Kurşunların 2 ‘sinin isabet ettiği Ertekin, oğlunun gözü önünde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Duran Günyeli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, Ertekin’in kendisini aldattığını ve çıkan kavga sırasında kendisini silahı ile öldürdüğünü söyledi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 

“Ben Serpil’e çok değer vermiştim"

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürme’ suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada cinayet zanlısı Duran Günyeli, taraf avukatları hakim karşısında hazır bulundu. Duruşmada söz alan cinayet zanlısı Günyeli, Ertekin’i ağır tahrik altında öldürdüğünü iddia ederek, “Ben Serpil’e çok değer vermiştim. Ben 6-7 yıl kendisi ile birlikte aynı evde yaşadım. Ben onu eşim olarak görürken, bunun karşılığında aldatıldım, tehdit edildim. Beni öldürmekle tehdit etti. Bu olaylar da bunlar nedeni ile meydana geldi” dedi.


 

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Savunma yapan mağdur avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin maktul tarafından aldatıldığının elde edilen belgelerle tespit edildiğini ve cinayeti ağır tahrik altında işlediğini belirterek, sanık hakkında verilecek olan cezada gerekli indirimlerin yapılmasını istediler. Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Duran Günyeli’yi müebbet hapis cezasına çarptırdı.





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
Otizmli genci sokak ortasında tekme tokat döven zanlı, savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alındı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaydan sonra gözaltına alınıp emniyette ifade veren zanlı, adliyeye sevk edildi.
​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür
​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür
6 yıldır birlikte yaşadığı kadını, çıkan kıskançlık tartışması sonrasında çocuğunun gözleri önünde öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Şanlıurfa’da 50 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlenip hastaneye kaldırıldı.
Otobanda Fuhuş Yapan ve Yaptıranlara Büyük Operasyon
Otobanda Fuhuş Yapan ve Yaptıranlara Büyük Operasyon
Polis, otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek çökertti.
​14 Yaşındaki Kızı Takip Edip Asansörde Taciz Etti
​14 Yaşındaki Kızı Takip Edip Asansörde Taciz Etti
Evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kız çocuğunu sokakta takip ettiği anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.
​SON DAKİKA Şanlıurfa’da Bekçilere Silahlı Saldırı
​SON DAKİKA Şanlıurfa’da Bekçilere Silahlı Saldırı
Şanlıurfa’da bekçilere silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen silahlı saldırıda 3 bekçi yaralandı.
​Bıçaklı Saldırısına Uğradığı Akrabasını Bıçakla Ağır Yaraladı
​Bıçaklı Saldırısına Uğradığı Akrabasını Bıçakla Ağır Yaraladı
Bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaraladı.
​Gelin-Kaynana Kavgası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı: 2 Yaralı
​Gelin-Kaynana Kavgası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı: 2 Yaralı
Gelin ve kaynana arasında başlayan kavgada iki aile karşı karşıya geldi. Mahalleyi ayağa kaldıran kavgayı polis ekipleri güçlükle yatıştırırken, 2 kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.
Restoranda Facia! Silahlı Saldırıda Doğal Gaz Borusu Delindi
Restoranda Facia! Silahlı Saldırıda Doğal Gaz Borusu Delindi
Gece saatlerinde bir restoran içerisinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların ateşlendiği kavgaya dönüştü. O saatlerde bir hayli kalabalık olan restaurant içerisindeki müşteriler panikle dışarıya kaçarken eli silahlı kişi ya da kişiler otomobille ters yönden hızla uzaklaştı.
​Şanlıurfa'da Uyuşturucuya Savaş Açıldı
​Şanlıurfa'da Uyuşturucuya Savaş Açıldı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla 2017 yılında başlatılan “Şanlıurfa İlinde Uyuşturucu Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi Projesinden elde edilen veriler ışığında, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla belirlenen eylem planı sürdürülürken, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde uygulanmaya başlanacak bilinçlendirme faaliyetleri için bir toplantı gerçekleştirildi.
​Haliliye Belediyesi Suriyeli kaçak Fırıncıları Denetledi
​Haliliye Belediyesi Suriyeli kaçak Fırıncıları Denetledi
Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Mahallesinde faaliyet gösteren Suriyelilerin ekmek fırınları, Haliliye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi.
​Şanlıurfa'da Durdurulan Araçta Namlulu Silah Mermileri Ele Geçirildi
​Şanlıurfa'da Durdurulan Araçta Namlulu Silah Mermileri Ele Geçirildi
​Şanlıurfa'da Durdurulan Araçta Namlulu Silah Mermileri Ele Geçirildi
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür
​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür
Urfa CHP İL Başkanı Cidir: Vatandaş Bunları Geçmiş, Belki Birkaç Yalaka Tayfası Piyazcılık Yapar Ama...
Urfa CHP İL Başkanı Cidir: Vatandaş Bunları Geçmiş, Belki Birkaç Yalaka Tayfası Piyazcılık Yapar Ama...
​Koca: Korona Virüs salgınının şu an Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
​Koca: Korona Virüs salgınının şu an Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿