Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Mart 2020 21:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili soruları yanıtlarken benzin ve motorin fiyatlarında da bu geceden itibaren indirim uygulanacağını açıkladı.

​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili soruları yanıtlarken benzin ve motorin fiyatlarında da bu geceden itibaren indirim uygulanacağını dile getirdi.



Benzinde İndirim Olacak Mı
ÖZLEM YURT: Koronavirüs küresel bir ekonomik krize de sebebiyet veriyor. Petrol fiyatları da rekor seviyede düştü. Bu bağlamda petrol fiyatlarının düşmesini Rusya/Suudi Arabistan çekişmesi kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ekonomik anlamda bu krizden nasıl etkilenir, benzin fiyatları Türkiye'de düşer mi?




Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor.
Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak
​Erdoğan Açıkladı: Bu Geceden İtibaren Benzinde İndirim Olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili soruları yanıtlarken benzin ve motorin fiyatlarında da bu geceden itibaren indirim uygulanacağını açıkladı.
​İşsizlik Rakamları Açıklandı! Türkiye’nin Yüzde Kaçı İşsiz?
​İşsizlik Rakamları Açıklandı! Türkiye’nin Yüzde Kaçı İşsiz?
İşsizlik oranı 2019 Aralık döneminde 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.
​Şanlıurfa'da Sera Kent Projesi Hayata Geçirilecek
​Şanlıurfa'da Sera Kent Projesi Hayata Geçirilecek
Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında Sera Kent projesi için ön görüşme yapıldı.
​Doğu'nun Seracılık Merkezi Şanlıurfa Oluyor
​Doğu'nun Seracılık Merkezi Şanlıurfa Oluyor
Türkiye’nin tarım kenti Şanlıurfa’da birçok çiftçi, tarlasına kurduğu seralar ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde sebze ihtiyacını karşılamak için girişimlerde bulundu.
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan’dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak kayıtlara geçti.
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
​Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü. OPEC’te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu.
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Kira, ulaşım ve temel gıda maddeleri gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlanan raporda, dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasına Cayman Adaları’nın yerleştiği saptanırken, Cayman Adaları’nın 141,64 endekse sahip olduğu kaydedildi.
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
​BDDK'dan E-Devlet Hizmeti Duyurusu
​BDDK'dan E-Devlet Hizmeti Duyurusu
BDDK, e-devlet için özel geliştirilen ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama’ adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.
2020 Yılının İl İki Ayında 59 bin 743 Adet Satılarak Rekor Kırıldı
2020 Yılının İl İki Ayında 59 bin 743 Adet Satılarak Rekor Kırıldı
​Otomobil satışları, 2020 yılı ilk 2 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97,93 oranında artarak 59 bin 743 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 184 adet satış yaşanmıştı.
Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyon Rakamları Açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 Şubat döneminde yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 9,26, aylık yüzde 0,48 arttı.
Akaryakıtta ÖTV Artışına Gidildi
Akaryakıtta ÖTV Artışına Gidildi
Akaryakıt ürünlerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarı litrede 15 kuruş artırıldı.
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür
​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür
Urfa CHP İL Başkanı Cidir: Vatandaş Bunları Geçmiş, Belki Birkaç Yalaka Tayfası Piyazcılık Yapar Ama...
Urfa CHP İL Başkanı Cidir: Vatandaş Bunları Geçmiş, Belki Birkaç Yalaka Tayfası Piyazcılık Yapar Ama...
​Koca: Korona Virüs salgınının şu an Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
​Koca: Korona Virüs salgınının şu an Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿