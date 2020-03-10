Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Mart 2020 18:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin Saldırıda Yaralanan Bekçileri Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan mahalle bekçilerini, tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

​Vali Erin Saldırıda Yaralanan Bekçileri Ziyaret Etti

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte gittiği hastanede bekçilerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Abdullah Erin, ziyaret ettiği bekçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bekçilerin hastanede bekleyen yakınları ile de görüşen Vali Erin, durumlarının iyi olduğunu belirterek, olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi. Hastanede bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Erin, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara oyuncaklar hediye etti.








Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri Emrah Ç., Mehmet Emin G. ve Muzaffer A., ikiz plaka taşıdığı gerekçesiyle durdurmak istedikleri otomobilden inerek kaçan şahısların silahlı saldırısında yaralanmış, olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerden birini ateş açıp ayağından vurarak, diğerini ise kovalamaca sonucu yakalamıştı. 







Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfa Milletvekili Özcan: Urfa'mız özelindeki talep ve isteklerimizi ilettik
Urfa Milletvekili Özcan: Urfa'mız özelindeki talep ve isteklerimizi ilettik
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ağırladı. Özcan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a Şanlıurfa ile ilgili istek ve talepleri iletti.
​Vali Erin Saldırıda Yaralanan Bekçileri Ziyaret Etti
​Vali Erin Saldırıda Yaralanan Bekçileri Ziyaret Etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan mahalle bekçilerini, tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.
​Şanlıurfa Jandarmasından Küçükbaş Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı
​Şanlıurfa Jandarmasından Küçükbaş Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çalınan 120 küçükbaş hayvan jandarmanın takibi sonucu bulundu.
​Ceylanpınar Belediyesi'nde birlik ve beraberlik yemeği
​Ceylanpınar Belediyesi'nde birlik ve beraberlik yemeği
Şehit ve gazi aileleri ile gaziler, Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.
​Harran Üniversitesi’nde Çok Amaçlı Antrenman Sahası Faaliyete Girdi
​Harran Üniversitesi’nde Çok Amaçlı Antrenman Sahası Faaliyete Girdi
​Harran Üniversitesi’nde Çok Amaçlı Antrenman Sahası Faaliyete Girdi
​Başkan Özyavuz Parklar Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Hız Verdi
​Başkan Özyavuz Parklar Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Hız Verdi
​Başkan Özyavuz Parklar Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Hız Verdi.
Ceylanpınar’da Buhara Camisi dualarla açıldı
Ceylanpınar’da Buhara Camisi dualarla açıldı
Ceylanpınar Özbek Mahallesinde yapımı tamamlanan Buhara Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
​Haliliyeli Öğrenciler Seviyelerini Deneme Sınavları İle Ölçüyorlar
​Haliliyeli Öğrenciler Seviyelerini Deneme Sınavları İle Ölçüyorlar
Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenleyerek, öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesi hedefleniyor.
Kadınlar Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarda Satacak
Kadınlar Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarda Satacak
​Karaköprü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Şanlıurfa’da bir ilk olarak Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı’nı (KEDÜP) hizmete açtı.
​Şanlıurfa Suruç’ta 2 PKK/YPG'li Terörist Teslim Oldu
​Şanlıurfa Suruç’ta 2 PKK/YPG'li Terörist Teslim Oldu
Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Suriye'den kaçan 2 terörist Suruç'ta teslim oldu.
​Şanlıurfa’da Motosiklet Tutkunları Şehitler İçin Konvoy Oluşturdu
​Şanlıurfa’da Motosiklet Tutkunları Şehitler İçin Konvoy Oluşturdu
Şanlıurfa’da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda Mehter Marşı eşliğinde Türk bayrakları açtı.
​Şanlıurfa’da Akraba Kavgası! Amca Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa’da Akraba Kavgası! Amca Yeğenini Öldürdü
Şanlıurfa’da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
​Benzin Ve Motorinde Dev İndirim Bekleniyor
​Benzin Ve Motorinde Dev İndirim Bekleniyor
​Vali Erin Saldırıda Yaralanan Bekçileri Ziyaret Etti
​Vali Erin Saldırıda Yaralanan Bekçileri Ziyaret Etti
​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Otobanda Fuhuş Yapan ve Yaptıranlara Büyük Operasyon
Otobanda Fuhuş Yapan ve Yaptıranlara Büyük Operasyon
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿