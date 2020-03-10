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Bu haber 10 Mart 2020 17:19:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Şanlıurfa’da 50 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlenip hastaneye kaldırıldı.

​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan TİGEM arazisi içerisindeki Sufra Küme Evler kırsal Mahallesinde yaşandı. 


 

50 Öğrenci Yedikleri Yemekten Zehirlendi

Mahallede taşımalı eğitim verilen 600 öğrenciye sahip Sufra ilk ve Ortaokulundaki 50 öğrenci, iddiaya göre öğle vakti yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine okul yöneticileri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Okula giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler ambulanslarla Ceylanpınar, Viranşehir, Harran, Akçakale ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt da hastaneye giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yedikleri yemekten mi yoksa başka bir şeyden mi zehirlendiklerinin araştırıldığı öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
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