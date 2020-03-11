​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi

Bu haber 11 Mart 2020 00:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

Otizmli Genci Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Avcılar'da otizmli 18 yaşındaki yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dayak yemişti. Behrem'in gözleri darp nedeniyle şişerken ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.Olayı soruşturan savcılık, otizmli genci darp eden O.M. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.M., polis merkezinde ifade verdi. O.M. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Editör: Ahmet Şen