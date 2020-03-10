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Bu haber 10 Mart 2020 12:57:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bekçilere Saldırı Görüntüleri Urfa.com İhbar Hattına Geldi

Şanlıurfa’da “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, 3 bekçiyi silahla vurarak yaraladı. Olay anına ait kamera görüntüleri Urfa.com ihbar hattımıza ulaştı

​Şanlıurfa’da Bekçilere Saldırı Görüntüleri Urfa.com İhbar Hattına Geldi

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Polis ekipleri, Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde ikiz plaka taşıdığından şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şahıslar ilk önce araçla, daha sonra ise aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bekçiler tarafından önleri kesilen 2 zanlı ile bekçiler arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında ateşlenen silahtan çıkan mermiler, 3 bekçinin yaralanmasına neden oldu. Zanlılar, olay yerine giden polis ekipleri tarafından yakalandı.




 

Bekçileri yaralayan Şahısların Kaçtığı Görüntülere Ulaşıldı

Hastaneye kaldırılan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Urfa.com takipçisi bir vatandaş olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini ihbar hattımıza gönderdi


İşte o Görüntüler;




Editör: Ahmet Şen 
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