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Bu haber 10 Mart 2020 15:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Değişim Gitti!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Şanlıurfa’daki otobüs hatlarında değişiklikler yapıldığını duyurdu. Yapılan değişikliklerde otobüs güzergah saatleri ve isimde değişikliğe gidilirken, yeni açılacak hatların da hangileri olduğunu duyurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Değişim Gitti!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı toplu taşımada yapılan değişiklikleri vatandaşlara duyurdu. 



 

Şanlıurfa Belediye Otobüsleri Güzergahı

Yapılan duyuruda; Akabe TOKİ hattının kodunun değiştiği açıklanırken, bazı birkaç değişiklik de şu şekilde oldu;


"1-)”33A AKABE TOKİ” Hattımızın hat kodu “33” Olarak güncellenmiştir. 

2-)”33B EVREN SANAYİ” Hattımızın hat kodu ve ismi “34A EVREN SANAYİ GIDACILAR” olarak güncellenmiştir. 

3-)”34B EVREN SANAYİ MOBİLYACILAR” Yeni açılan hattımız 10.03.2020 tarihi itibariyle hizmete açılacaktır."



Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Değişim Gitti!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Şanlıurfa’daki otobüs hatlarında değişiklikler yapıldığını duyurdu. Yapılan değişikliklerde otobüs güzergah saatleri ve isimde değişikliğe gidilirken, yeni açılacak hatların da hangileri olduğunu duyurdu.
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