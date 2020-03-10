Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Değişim Gitti!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı toplu taşımada yapılan değişiklikleri vatandaşlara duyurdu.
Şanlıurfa Belediye Otobüsleri GüzergahıYapılan duyuruda; Akabe TOKİ hattının kodunun değiştiği açıklanırken, bazı birkaç değişiklik de şu şekilde oldu;
"1-)”33A AKABE TOKİ” Hattımızın hat kodu “33” Olarak güncellenmiştir.
2-)”33B EVREN SANAYİ” Hattımızın hat kodu ve ismi “34A EVREN SANAYİ GIDACILAR” olarak güncellenmiştir.
3-)”34B EVREN SANAYİ MOBİLYACILAR” Yeni açılan hattımız 10.03.2020 tarihi itibariyle hizmete açılacaktır."
Editör: Ahmet Şen
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