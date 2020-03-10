Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Değişim Gitti!

Şanlıurfa Belediye Otobüsleri Güzergahı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı toplu taşımada yapılan değişiklikleri vatandaşlara duyurdu.Yapılan duyuruda; Akabe TOKİ hattının kodunun değiştiği açıklanırken, bazı birkaç değişiklik de şu şekilde oldu;"1-)”” Hattımızın hat kodu “” Olarak güncellenmiştir.2-)”” Hattımızın hat kodu ve ismi “” olarak güncellenmiştir.3-)”” Yeni açılan hattımıztarihi itibariyle hizmete açılacaktır."Editör: Ahmet Şen