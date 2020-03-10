​Şanlıurfa Jandarmasından Küçükbaş Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da Hayvan Hırsızlığından İki Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 120 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Hırsızlığın yapıldığı bölgede çalışma başlatan ekipler, takip sonucu çalınan hayvanlara ulaştı. Hayvanları çaldığı belirlenen R.D., A.A. ve T.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.D. ve T.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Ahmet Şen