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Bu haber 10 Mart 2020 14:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Jandarmasından Küçükbaş Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çalınan 120 küçükbaş hayvan jandarmanın takibi sonucu bulundu.

​Şanlıurfa Jandarmasından Küçükbaş Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 120 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 



 

Şanlıurfa’da Hayvan Hırsızlığından İki Kişi Tutuklandı

Hırsızlığın yapıldığı bölgede çalışma başlatan ekipler, takip sonucu çalınan hayvanlara ulaştı. Hayvanları çaldığı belirlenen R.D., A.A. ve T.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.D. ve T.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 





Editör: Ahmet Şen
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