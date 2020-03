​Şanlıurfa’da 2 Genç Balıklıgöl’ü Yüzme Havuzuna Çevirdi

Balıklıgöl Güvenliği Nerede?

Yetkililer Balıklıgöl'e Atlayan Şahısları Bulmalı

Şanlıurfa turizminin gözbebeklerinden olan Balıklıgöl, yüzme havuzuna döndü. Dün gece çekildiği iddia edilen görüntülerde 2 kişi Balıklıgöl’e atladı. Atlama anı cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.Kültür ve turizmimize zarar veren şahısların Balıklıgöl’de yaptığı bu davranış sırasında güvenlik görevlilerinin nerede olduğu sorgulandı. Olay sosyal medyada büyük tepkilerle karşılaşırken, Balıklıgöl'de bulunan balıkların da zarar göreme ihitimalinin yüksek olması olaya tepkileri büyüttü.Kültür ve turizmin başkentlerinden olan Şanlıurfa’da dini değerlerimizin bizlere bir kalıntısı olarak günümüze kadar gelmiş mübarek bir alanda gerçekleşen bu olayın sorumlularının derhal gereken cezayı alması için yetkililerin harekete geçmesi gerekmektedir.Editör: Ahmet Şen