​SON DAKİKA Şanlıurfa’da Bekçilere Silahlı Saldırı

Yaralı Bekçilerin Durumu İyi

Olay Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesinde meydana geldi. İddialara göre şüpheli aracı durdurmak isteyen bekçiler ile kaçmaya çalışan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düşen gece bekçilerişahıslar gözaltına alma esnasında boğuşma yaşandı.Yaşanan boğuşma esnasında açılan ateşle 3 bekçi ile beraber toplamda 5 kişi yaralandı. Olay yerine emniyet güçlerinin sevk edilmesi ile yakalanan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralı bekçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Editör: Ahmet Şen