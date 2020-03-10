​14 Yaşındaki Kızı Takip Edip Asansörde Taciz Etti

Önce Takip Etti Ardından Asansörde Sıkıştırdı

Olay, 3 Mart salı günü Antalya’nın Ünsal Mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişinin, takip anlarını içeren güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden polis harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, şüphelinin R.F.T. olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı.Gözaltına alınan R.F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Ahmet Şen