​Korona Virüsten Korunmak İçin Bu Yöntemi Denediler! 27 Kişi Öldü

7 Kişi Alkolden Zehirlendi

Sahte Alkolden 27 Kişi Hayatını Kaybetti

İran’ın Ahvaz şehrinde Ahvaz Vali Yardımcısı Ali Biravend İran'ın Ahvaz şehrinde alkolün Korona virüsüne karşı koruduğu söylentileri üzerine 20 kişinin sahte alkol tüketmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Agayari de yaptığı açıklamada, ”Elburz eyaletinde 7 kişi sahte alkol almaları sonucu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ancak 7'si de hayatını kaybetti” dedi.İran'ın Huzistan ve Elburz Eyaletlerinde son 24 saat içerisinde 128 kişinin sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, toplam 27 kişinin hayatını kaybettiğini ve bazılarında da görme kaybı oluştuğunu bildirildi.Ahvaz Gundeşapur Tıp Bilimleri Üniversite Sözcüsü Ali İhsanpur alkolün Korona virüsüne karşı koruduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, “Halktan ricamız sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uymalarıdır” dedi.Editör: Ahmet Şen