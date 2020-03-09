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Bu haber 09 Mart 2020 22:54:23 Tarihinde eklenmiştir.

Gelecek Partisi, ​Eyyübiye ve Hilvan'ın İlçe Başkanları Belirlendi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulan Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ilçe başkanlıklarını atamaya devam ediyor.

Gelecek Partisi, ​Eyyübiye ve Hilvan'ın İlçe Başkanları Belirlendi

Parti binasında gazetecilere açıklama yapan İl Başkanı Abdullah Yeşil, Eyyübiye İlçe Başkanlığına Mahmut Demir ve Hilvan İlçe Başkanlığına ise Mustafa Salgut’un atandığını açıkladı.  Yeşil, şunları kaydetti: “İlçe başkanlarımıza başarılar diliyorum. İlçelerinde gerekli çalışmaları yaparak en kısa zamanda teşkilatlarını kuracaklardır. Yeni kurulan partimize ve ülke demokrasisine hayırlı olmasını dilerim."

Çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Dr. Abdullah Yeşil, “Viranşehir ilçe başkanlığı için Mehmet Koşar'ı açıklamıştık daha önce. Eyyübiye ve Hilvan İlçelerimizi de belirleyerek kısa sürede üç ilçemizi belirlemiş olduk. İlerleyen zamanda iki ilçe başkanımızı daha belirleyerek sayının beş olması ile birlikte kongre çalışmasına başlayacağız. Yeni bir parti olmamıza rağmen halkımızdan büyük teveccüh görüyoruz. Şanlıurfamız için siyaseten elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Halkımızın taleplerini dikkatte alarak buna uygun çalışmalar yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

Yeşil, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Gelecek Partisi, ​Eyyübiye ve Hilvan'ın İlçe Başkanları Belirlendi
Gelecek Partisi, ​Eyyübiye ve Hilvan'ın İlçe Başkanları Belirlendi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulan Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ilçe başkanlıklarını atamaya devam ediyor.
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