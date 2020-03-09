​Ceylanpınar Belediyesi'nde birlik ve beraberlik yemeği

Şehit ve gazi aileleri ile gaziler, Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğine Şehit ve Gazi aileleri ile gazilerin yanı sıra Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, kurum amirleri ve kanaat önderleri katıldı.Öğretmen evinde düzenlenen yemekte konuşan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Şehit ve Gazi yakınları ile bir araya gelip hasbihal etmek için böyle bir program düzenlediklerini belirtti. Şehit ve Gazi ailelerinin birer emanet olduğunu vurgulayan Başkan Soylu, "Sizin için ne yapsak azdır." diye konuştu.İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik de, vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlere rahmet okuyarak, "Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar ihsan etsin." dedi.Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı ise Ceylanpınar'ın çok stratejik bir noktada olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ceylanpınar bizim ileri bir karakolumuz gibi. Ceylanpınar'ın, Viranşehir'in, Urfa'nın, Antep'in güvenliği Rasulayn'da, Rakka'da başlıyor.Kilis'in güvenliği Azez'de İdlib'de başlıyor. 2011 yılından beri ortaya çıkan Suriye iç savaşı daha sonra vekalet savaşlarına dönüştü. Emperyal ve sömürgeci devletlerin kendi hegemonyalarını işletmek için bir mücadele alanına dönüştü Suriye. İster istemez bu savaşın etkisi ülkemize yansıdı."Konuşmaların ardından Şehit ve Gazi yakınlarının sorun ve sıkıntıları dinlendi. Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.Editör: Ahmet Şen