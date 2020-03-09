​Başkan Özyavuz Parklar Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Hız Verdi.

Harran Belediyesi bahar öncesi park ve bahçelerde, bakım onarım ve temizlik çalışmalarını başlattı. Harran Belediyesi Fen ve Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler park ve bahçelerde bakım çalışmaları için kolları sıvadı. Parklarda bulunan bank ve kamelyalar tamir edilerek, ekipler tarafından boyandı.Ekipler daha sonra su havuzlarını temizleyerek, Parklarda ağaç ekimi ve çimlendirme çalışmalarının yanı sıra temizlik ve bakım onarım çalışmalarını da başlattı.Çevre düzenlemesine ve temizliğe önem verdiklerini belirten Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; “Park ve bahçelerimiz de ağaç ekimi, çimlendirme, çim biçme, su havuzlarının temizliği, kamelya ve bankların tamiratı ve boyası, yabani otların temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Belirlediğimiz program dâhilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde park ve bahçelerin bakımını yapıp eksiklerini giderecek. Harran’ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşerilerimizin yaşam alanlarını temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz.” dedi.Editör: Ahmet Şen