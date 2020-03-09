​Mağdurum, Haksızlığa Uğradım

Tekvandoda ülke kotası alan ve aynı sıklette rakibi olan Hatice Kübra İlgün ile olimpiyat için mücadele eden İrem Yaman, rakibinin olimpiyata götürüleceğinin açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek, “Olimpiyat için sonuna kadar mücadele edeceğim” diyerek tepkisini dile getirdi.Dört yıl boyunca aralıksız çalışarak Dünya sporcu sıralamasında 3. olan İrem Yaman, yerine başka bir sporcu olimpiyatlara gönderilince hayal kırıklığına uğradı. Sosyal medyada kendisinin mağdur edildiğini belirten İrem Yaman destek istedi. Yaman, “Benim uğradığım bu haksızlığa başka kadın sporcuların uğramaması için elimden geleni yapacağım.” dedi.Son dakikaya kadar mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Yaman, “4 yıl boyunca olimpiyatlara katılım için puan toplayarak Ocak ayı Dünya sporcu sıralamasında 3. olarak olimpiyata katılmaya hak kazandım. Ancak aynı siklette 5. olan başka bir sporcuyu benim yerime olimpiyatta yarıştırma kararı alındı.Adaletin şaşmayacağını bu mücadelenin sadece benim değil Türk milletinin mücadelesi olduğunu düşünüyorum. İlk kadın olimpiyat şampiyonluğunu ülkeme kazandırmaya bu kadar yakınken bana yaşatılan bu haksızlığa sessiz kalmayacağım. Benim uğradığım bu haksızlığa başka kadın sporcuların uğramaması için elimden geleni yapacağım” dedi.editör: Ahmet Şen