Ceylanpınar’da Buhara Camisi dualarla açıldı

Ceylanpınar Özbek Mahallesinde yapımı tamamlanan Buhara Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreni okunan mevlid-i şerif ile başladı.Öğle namazı öncesi gerçekleştirilen törende ikram için hazırlanan pilav kazanları dualar eşliğinde açıldı. Açılış kurdalesini Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Kaymakam Mehmet Keklik ve Özbek Mahallesinin ileri gelenleri kesti. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış sonrası halka meşhur Özbek pilavı ikram edildi. İkramın ardından tören sona erdi.