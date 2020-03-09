​Harran Üniversitesi’nde Çok Amaçlı Antrenman Sahası Faaliyete Girdi

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu.Ziraat Bankası katkılarıyla Osmanbey Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılan çok amaçlı antrenman sahasında incelemelerde bulunan Çelik’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları eşlik ettiler.Çok amaçlı antrenman sahasının öğrenciler için faydalı olacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik; “Spor kompleksi, spor aktivitelerine uygunluk bakımından işlevsel ve mimari açıdan da çok kullanışlı bir yapı olmuş. Öğrencilerimiz, çok amaçlı salonda kort tenisi, badminton, voleybol ve basketbol branşlarında çalışmalarını yapabilecek ve spor aktivitelerine katılabileceklerdir. Harran Üniversitesi olarak spora ve sporcularımıza önem vermekteyiz" dedi.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan’ın çalışmalar hakkında bilgiler verdiği inceleme gezisinin ardından Rektör Çelik ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer aralarında badminton maçı yaptılar.