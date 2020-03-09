Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Mart 2020 16:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık

2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan’dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık

2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan’dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına35 bin 62 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece Ocak ayında çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 15 bin 808 adet yansıma tespit edilirken, en konuşulan başlıklar arasında Ocak’ın son günlerine denk gelen ve dünyanın dördüncü büyük fuarı olarak bilinen Emitt’in yer aldığı saptandı.

En Çok Havayolu Kullanıldı


Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 oldu. Geçen yılın ilk ayıyla kıyaslandığında da turist sayısında yüzde 5,33 artış yaşandı. Bu yıl ülkemize giriş yapan turistler milliyetlerine göre bakıldığında en çok Bulgaristan’dan geldikleri kaydedildi.

Rekoru Bulgaristan Kırdı


Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan’dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak saptanırken, Bulgaristan’ı takip eden diğer ülkeler Gürcistan, Rusya, Almanya ve İran olarak belirlendi. Turistlerin ulaşım yoluna bakıldığında ise ülkemize gelirken en çok havayolunun kullanıldığı gözlendi.
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
2020 yılının ilk ayında ülkemize giriş yapan turist sayısı 1 milyon 787 bin 435 olurken, milliyetlerine göre bakıldığında en çok turist ağırladığımız ülkenin Bulgaristan olduğu belirlendi. Böylelikle Ocak ayında Bulgaristan’dan ülkemizi ziyarete gelen kişi sayısı 162 bin 199 olarak kayıtlara geçti.
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
​Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü. OPEC’te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu.
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Türkiye, Yaşam Maliyetinin En Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında Kaçıncı Sırada
Kira, ulaşım ve temel gıda maddeleri gibi yaşam maliyetlerinden yola çıkarak hazırlanan raporda, dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasına Cayman Adaları’nın yerleştiği saptanırken, Cayman Adaları’nın 141,64 endekse sahip olduğu kaydedildi.
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
​BDDK'dan E-Devlet Hizmeti Duyurusu
​BDDK'dan E-Devlet Hizmeti Duyurusu
BDDK, e-devlet için özel geliştirilen ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama’ adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.
2020 Yılının İl İki Ayında 59 bin 743 Adet Satılarak Rekor Kırıldı
2020 Yılının İl İki Ayında 59 bin 743 Adet Satılarak Rekor Kırıldı
​Otomobil satışları, 2020 yılı ilk 2 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 97,93 oranında artarak 59 bin 743 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 184 adet satış yaşanmıştı.
Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyon Rakamları Açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 Şubat döneminde yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 9,26, aylık yüzde 0,48 arttı.
Akaryakıtta ÖTV Artışına Gidildi
Akaryakıtta ÖTV Artışına Gidildi
Akaryakıt ürünlerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarı litrede 15 kuruş artırıldı.
Şanlıurfa’da İstihdama Yönelik Toplantı Düzenlendi
Şanlıurfa’da İstihdama Yönelik Toplantı Düzenlendi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Şanlıurfa’da istihdamın arttırılmasına yönelik Kurum Amirleri, Oda Başkanlıkları ve STK Temsilcileri ile değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Şanlıurfa'da inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans
Şanlıurfa'da inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans
Haliliye Belediyesi tarafından inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans düzenlendi.
Çiftçiler Değişen Yönetim Sisteminden Memnun
Çiftçiler Değişen Yönetim Sisteminden Memnun
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
​Benzine Son Bir Ayda 2 İnci Zam Geldi
​Benzine Son Bir Ayda 2 İnci Zam Geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapıldığını açıkladı.
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
​1 Ayda 1 Milyon 787 Bin 435 Turist Ağırladık
​Başkan Özyavuz Parklar Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Hız Verdi
​Başkan Özyavuz Parklar Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Hız Verdi
​Mağdurum, Haksızlığa Uğradım
​Mağdurum, Haksızlığa Uğradım
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿