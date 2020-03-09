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Bu haber 09 Mart 2020 14:10:13 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Ziya Selçuk'tan Şanlıurfalılara Taziye Mesajı

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenler için mesaj yayınladı.

Bakan Ziya Selçuk'tan Şanlıurfalılara Taziye Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenler için mesaj yayınladı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ”Urfa’da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerine ve öğrencilerine taziyelerimi iletiyorum. Aynı araçta bulunan ve tedavileri süren öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Bakan Ziya Selçuk'tan Şanlıurfalılara Taziye Mesajı
Bakan Ziya Selçuk'tan Şanlıurfalılara Taziye Mesajı
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenler için mesaj yayınladı.
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