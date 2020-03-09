Bakan Ziya Selçuk'tan Şanlıurfalılara Taziye Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenler için mesaj yayınladı.Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ”Urfa’da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerine ve öğrencilerine taziyelerimi iletiyorum. Aynı araçta bulunan ve tedavileri süren öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.