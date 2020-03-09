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Bu haber 09 Mart 2020 11:27:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Ali Babacan’ın Partisi'nde 2 Urfalı Yer Aldı

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan partisinin kurucu listesinde Urfa'dan iki isim yer aldı.

​Ali Babacan’ın Partisi'nde 2 Urfalı Yer Aldı

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan partisinin kurucu listesinde Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Saatçi Aslan ve Şanlıurfa Eski Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin yer aldığı öğrenildi.
Partinin kurucu listesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Karaköprü Belediye Başkan Adayı olan Essum Saatçi Aslan ve 23. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin yer aldı.
30 Mart Yerel seçimlerinde Essum Saatçi Aslan, Saadet Partisi’nden belediye başkan adayı olarak gösterilmişti. AK Parti 23. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin de partinin içerisinde yer aldı.
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​Ali Babacan’ın Partisi'nde 2 Urfalı Yer Aldı
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