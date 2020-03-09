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Bu haber 09 Mart 2020 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye Belediyesi Suriyeli kaçak Fırıncıları Denetledi

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Mahallesinde faaliyet gösteren Suriyelilerin ekmek fırınları, Haliliye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi.

​Haliliye Belediyesi Suriyeli kaçak Fırıncıları Denetledi

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Mahallesinde faaliyet gösteren Suriyelilerin ekmek fırınları, Haliliye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi. Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Haliliye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, söz konusu fırınlarda gerekli resmi işlemler yapıldı.

Savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteciler Şanlıurfa’nın geneline yayılarak işyerleri açtı. Bu işyerlerinin başında ise lokantalar ve ekmek fırınları geliyor. Söz konusu lokantalar ve ekmek fırınları hijyen konusunda sınıfta kalıyor. Özellikle kent merkezine kontrolsüz bir şekilde yayılan bu lokantalar ile ilgili şikayetler artınca Haliliye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri harekete geçti.

Söz konusu lokanta ve ekmek fırınlarını denetleyen zabıta ekipleri, gerekli işlemleri yaptı. Ruhsatı olmayanları ruhsat birimine yönlendiren zabıta ekipleri, gerekli tutanakları tuttu. Zabıta ekiplerinin kontrolünden geçemeyen bir diğer konu is hijyen oldu. Fırınların hijyen anlamında sıkıntılı olduğunu tespit eden zabıta ekipleri, gerekli uyarı yaparak resmi işlemleri uyguladı. Kaldırım işgallerini de gözden kaçırmayan zabıta ekipleri bu konuda da gereken uyarı ve işlemleri yaptı.


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Haliliye Belediyesi Suriyeli kaçak Fırıncıları Denetledi
​Haliliye Belediyesi Suriyeli kaçak Fırıncıları Denetledi
Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Mahallesinde faaliyet gösteren Suriyelilerin ekmek fırınları, Haliliye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi.
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