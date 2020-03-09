Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği için Vhatsap İhbar Hattı Kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve sahte ürünler ile daha sıkı bir mücadele için ihbar hattı kurdu.Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla, yıl boyunca denetimlerde bulunan ve vatandaşın sağlığı için hassaslıkla çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir adım daha geldi. Alo 174 Gıda İhbar Hattı'ndan sonra Whatsapp Gıda İhbar Hattı da devreye girdi.Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Halk sağlığı ve güvenliği noktasında vatandaşdan gelen geri bildiriminlerin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattının vatandaşın hizmetinde olduğunu belirtti.Bakan Pakdemirli; "Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, Gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Herhangi bir durumda soru işareti duyduğunuz bir konu olursa, mutlaka ALO 174 üzerinden ve bugün itibariyle devreye giren 0501 174 0 174 Whatsapp Gıda İhbar Numarası üzerinden mesajla bize ulaşın" dedi.Editör: Ahmet Şen