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Bu haber 09 Mart 2020 11:59:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması: Türkiye'de Virüs Vakası Var mı?

​Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması: Türkiye'de Virüs Vakası Var mı?

​Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması: Türkiye'de Virüs Vakası Var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün Koronavirüs ile ilgili son verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı” dedi.

Editör: Ahmet Şen
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Sağlık
​Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması: Türkiye'de Virüs Vakası Var mı?
​Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması: Türkiye'de Virüs Vakası Var mı?
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