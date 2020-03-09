​Urfa’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa’nın Merkez Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi’nde nedeni belli olmayan kavgada bıçaklar kullanıldı. Çıkan kavga sonucu ortalık savaş alanına döndü, bir kişi bıçak darbeleri sonucu yaralandı.Akşam saatlerinde meydana gelen olayda aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler bölgesi olarak bilinen bu alanda gece saatlerinde sık sık kavgaların yaşanması mahalles sakinlerini oldukça rahatsız ediyor.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.