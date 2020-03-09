Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Mart 2020 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kadınlar Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarda Satacak

​Karaköprü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Şanlıurfa’da bir ilk olarak Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı’nı (KEDÜP) hizmete açtı.

Kadınlar Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarda Satacak

Karaköprü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şanlıurfa'da bir ilk olarak Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı'nı (KEDÜP) hizmete açtı.

Yaptığı projelerle birçok belediyeye örnek olan Karaköprü Belediyesi, Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı açtı. Kadınlar kendi el emeği doğal ürünlerini pazarda sergiledi. Yaşam Sokağı'ndaki açılışa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve eşi Güler Baydilli'nin yanı sıra, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl ve eşi Öznur Akıl, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Kılıç, Karaköprü Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin anısına Yasin okunması ile başlayan törende konuşan AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Karaköprü Belediyesi tarafından açılan KEDÜP'ün hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, kadınların bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğinin altını çizdi. Baydilli, “Tüm dünyada kadınlar günü 16 Aralık 1977'de olarak bilinir. Bunun yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak belirlenmiş. Bence Dünya Kadınlar Günü Hazreti Adem'i yarattığı gün ona yoldaşlık, arkadaşlık ve en önemlisi eş olarak Hazreti Havva'yı yarattığı gün aslında dünya kadınlar günüdür. İslam tarihindeki Dünya kadınlar günü ise kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye döneminde Peygamber Efendimizin bunu ortadan kaldırıp kadınların baş tacı edilmesi gerektiği söyleminin ardından sonraki gündür” dedi.

Kadınlarımızın  Ayakları Üzerinde Durması için


KEDÜP'ü kurarak kadınların kendi ayakları üzerinde durarak, ekonomiye katkıda bulunacaklarını söyleyen Başkan Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durması ve kendilerini istihdam etmeleri için projeler geliştiriyoruz. Daha önce dezavantajlı kadınlarımız için Yaşam Sokağı'nı hizmete sunduk. Bugünde KEDÜP yani Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı'nı açıyoruz. Burada kadınlarımız, annelerimiz kendi doğal ürünlerini ve el emeği göz nuru ürünlerin satışını çıkararak kendi ayakları üzerinde durmuş olacaklar. Ben öncelikle KEDÜP'ün kurulmasında emeği geçen başta refikam Güler Hanım'a ve AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Seher Kılıç ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
 
 
Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir pazarın açılmasından gurur duyduğunu aktaran AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, “Bu örnek projenin Karaköprü'den başlayıp tüm ilçelere yayılmasını diliyorum. Kadınlarımızın ekonomide yer alacağı bu projeden dolayı Güler Hanım ve Seher Hanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Doğal ve organik ürün bulmaktan yakınan Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, “Kadınlarımıza düşen gerçekten doğal ve organik olan ürünleri sunmaları halinde satış yapmamaları mümkün değil. Başta Kaymakamlık, Valilik ve Belediye olarak bu tarz bir alım yapılacağı zaman burayı tercih ederiz. Bu projeye öncülük eden ve ilki sağlayan Başkanımız Metin Baydilli'ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından pazarın açılışına geçildi. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar pazarı gezdi. Başkan Metin Baydilli pazar gezisi sırasında tezgahın arkasına geçerek eşi ile birlikte gözleme pişirdi.


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Kadınlar Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarda Satacak
Kadınlar Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarda Satacak
​Karaköprü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Şanlıurfa’da bir ilk olarak Kadın Emeği ve Doğal Ürün Pazarı’nı (KEDÜP) hizmete açtı.
​Şanlıurfa Suruç’ta 2 PKK/YPG'li Terörist Teslim Oldu
​Şanlıurfa Suruç’ta 2 PKK/YPG'li Terörist Teslim Oldu
Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Suriye'den kaçan 2 terörist Suruç'ta teslim oldu.
​Şanlıurfa’da Motosiklet Tutkunları Şehitler İçin Konvoy Oluşturdu
​Şanlıurfa’da Motosiklet Tutkunları Şehitler İçin Konvoy Oluşturdu
Şanlıurfa’da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda Mehter Marşı eşliğinde Türk bayrakları açtı.
​Şanlıurfa’da Akraba Kavgası! Amca Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa’da Akraba Kavgası! Amca Yeğenini Öldürdü
Şanlıurfa’da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Çekiciye Çarpan Araçta 2 Öğretmen Öldü, 2 Öğretmen Ağır Yaralandı
​Şanlıurfa’da Çekiciye Çarpan Araçta 2 Öğretmen Öldü, 2 Öğretmen Ağır Yaralandı
Şanlıurfa’da kaza yapan 4 öğretmenden 2’si hayatını kaybederken, 2 öğretmen ise yaralandı.
​Şanlıurfa’da Traktörden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Öldü
​Şanlıurfa’da Traktörden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Öldü
Şanlıurfa'da seyir halindeki traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Pamuk Hasadı Sonrası Boş Kalan Tarla Çiftçiyi Zengin Ediyor
​Şanlıurfa’da Pamuk Hasadı Sonrası Boş Kalan Tarla Çiftçiyi Zengin Ediyor
Türkiye'de pamuk üretiminin önemli kısmının yapıldığı Şanlıurfa'da hasat sonrası beş ay boş kalan tarlalar sahiplerini zengin ediyor. Çiftçilerin devletten destek alarak tarlasına yem bitkisi ekip sattığı proje ile tarımda verim iki kat arttı.
​Balıklıgöl Tüneli’nin Hali Harap! Buradan Binlerce Turist Geçiyor
​Balıklıgöl Tüneli’nin Hali Harap! Buradan Binlerce Turist Geçiyor
Şanlıurfa’nın tarihi Balıklıgöl Tüneli, 3 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarım çalışması yapılmasına rağmen bugün bakımsızlıktan harabeye döndü.
​Şanlıurfa’da Sahte Para Satan Silahlı Örgüt Çökertildi: 14 tutuklama
​Şanlıurfa’da Sahte Para Satan Silahlı Örgüt Çökertildi: 14 tutuklama
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ‘Sahte dövizi ucuz satmak vaadiyle silahlı örgüt kurmak’ suçundan gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
​ŞUTB Düzenledi,TOBB Başkanı Şanlıurfa'ya Geldi
​ŞUTB Düzenledi,TOBB Başkanı Şanlıurfa'ya Geldi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılmak için Şanlıurfa’ya gelen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Şehrimizin tarihi ve kültürel dokusundan oldukça etkilendiğini dile getiren Başkan Hisarcıklıoğlu, Balıklıgöl’den Hz. Eyyüp Peygamber Türbesi’ne oradan Göbeklitepe’ye derken şehrin tarihi mekanlarını karış karış dolaştı.
​Kaymakam Keklik’ten Kadınlar Günü Mesajı
​Kaymakam Keklik’ten Kadınlar Günü Mesajı
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayınladı.
Kadınlar trafikte daha temkinli
Kadınlar trafikte daha temkinli
Trafikteki kadın sürücü sayısı her geçen gün artıyor. 2008 yılında Türkiye’deki sürücülerin yüzde 17’si kadınken, bu oran 2017 yılında yüzde 25’e çıktı. Genel olarak direksiyon başında daha temkinli olan kadınlar, yapılan araştırmalara göre güvenlik önlemleri konusunda da erkeklerden daha titiz.
​Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması: Türkiye'de Virüs Vakası Var mı?
​Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüs Açıklaması: Türkiye'de Virüs Vakası Var mı?
​Şanlıurfa'da Durdurulan Araçta Namlulu Silah Mermileri Ele Geçirildi
​Şanlıurfa'da Durdurulan Araçta Namlulu Silah Mermileri Ele Geçirildi
​Ali Babacan’ın Partisi'nde 2 Urfalı Yer Aldı
​Ali Babacan’ın Partisi'nde 2 Urfalı Yer Aldı
​4 Terörist İkna Yoluyla, 1 Terörist De Kaçarak Teslim Oldu
​4 Terörist İkna Yoluyla, 1 Terörist De Kaçarak Teslim Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿