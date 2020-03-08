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Bu haber 08 Mart 2020 23:30:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Müteahhitle Ev Sahipleri Arasında Çatışma 2 Ölü, 1 Yaralı

Müteahhitle apartman sakinleri arasında rögar kokusu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

​Müteahhitle Ev Sahipleri Arasında Çatışma 2 Ölü, 1 Yaralı

Alınan bilgiye göre olay, İstanbul Sancaktepe'de Safa Mahallesi Cami Sokak mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit ile apartman sakinleri arasında rögardan çıkan kötü kokudan dolayı tartışma çıktı. Apartmanda yaşayan A.Ö. ile müteahhit Ş.Ş. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmayı izleyen apartman sakinlerinin de araya girmesiyle tartışma giderek büyüdü ve silahlar konuştu. Birbirlerine saldıran apartmandaki şahıslardan 3 kişi yaralandı.


 

Silahlı Kavgayı Gören Aileler Baygınlık Geçirdi

Çevrede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı. 3 kişi sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan yaralılardan Alican Ö. ile Seyithan Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, müteahhit Ş.Ş. yaralandı. Kavgaya karışan şahısların aileleri olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Öte yandan, kavgada kullanılan silahlara polisler tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Müteahhitle Ev Sahipleri Arasında Çatışma 2 Ölü, 1 Yaralı
​Müteahhitle Ev Sahipleri Arasında Çatışma 2 Ölü, 1 Yaralı
Müteahhitle apartman sakinleri arasında rögar kokusu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
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