​Ali Babacan’ın Parti İsmi Açıklandı! Çarşamba Günü Kuruluyor

Babacan Partiyi ve Logoyu Açıklayacak

Babacan'ın Partisinde Görevde Olan Hangi Milletvekilleri Var?

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bir süredir çalışmalarını yürüttüğü partinin çarşamba günü kurulacağı açıklandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de desteklediği Babacan'ın kuracağı partinin adının DEVA ("Demokrasi ve Atılım Partisi") partisi olacağı öğrenildi.Bakanlığa dilekçe verilmeden önce Ali Babacan, partinin ismini ve logosunu açıklayacak. Babacan'ın, yeni partinin programını genel çerçevesiyle kamuoyuna açıklaması bekleniyor.Öte yandan Babacan’ın partisinde halen Meclis'te görev yapan bazı milletvekillerinin de yer alacağı öğrenilirken, Kurucular arasında daha önce farklı partilerde siyaset yapan, liberal-demokrat çizgiye yakın bazı isimlerin de olacağı belirtildi.Editör: Ahmet Şen