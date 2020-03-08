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Bu haber 08 Mart 2020 18:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Ali Babacan’ın Parti İsmi Açıklandı! Çarşamba Günü Kuruluyor

AK Parti'den istifa ettikten sonra uzun süredir parti kuracağı konuşulan Ali Babacan, partinin kurulacağı günü açıkladı. Kulislerden edinilen bilgilerde ise Babacan’ın kuracağı partinin isminin DEVA olacağı öğrenildi.

​Ali Babacan’ın Parti İsmi Açıklandı! Çarşamba Günü Kuruluyor

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bir süredir çalışmalarını yürüttüğü partinin çarşamba günü kurulacağı açıklandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de desteklediği Babacan'ın kuracağı partinin adının DEVA ("Demokrasi ve Atılım Partisi") partisi olacağı öğrenildi.




 

Babacan Partiyi ve Logoyu Açıklayacak

Bakanlığa dilekçe verilmeden önce Ali Babacan, partinin ismini ve logosunu açıklayacak. Babacan'ın, yeni partinin programını genel çerçevesiyle kamuoyuna açıklaması bekleniyor.




 

Babacan'ın Partisinde Görevde Olan Hangi Milletvekilleri Var?

Öte yandan Babacan’ın partisinde  halen Meclis'te görev yapan bazı milletvekillerinin de yer alacağı öğrenilirken, Kurucular arasında daha önce farklı partilerde siyaset yapan, liberal-demokrat çizgiye yakın bazı isimlerin de olacağı belirtildi.



Editör: Ahmet Şen
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Güncel
​Ali Babacan’ın Parti İsmi Açıklandı! Çarşamba Günü Kuruluyor
​Ali Babacan’ın Parti İsmi Açıklandı! Çarşamba Günü Kuruluyor
AK Parti'den istifa ettikten sonra uzun süredir parti kuracağı konuşulan Ali Babacan, partinin kurulacağı günü açıkladı. Kulislerden edinilen bilgilerde ise Babacan’ın kuracağı partinin isminin DEVA olacağı öğrenildi.
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