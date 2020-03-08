Urfalı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu

Müsabakalar sonunda Şanlıurfa’lı Judocular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde Şampiyon oldular.Müsabakalar sonunda bir açıklama yapan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu;“İlk gurup olan Güneydoğu gurubunda takım halinde şampiyonluğumuzun ardından Doğu ve Güneydoğu’nun da en iyi Judo takımı olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Judocularımız 04-05 Nisan tarihlerinde Karaman’da yapılacak olan Türkiye Finallerinde Şanlı şehrimizi temsil edeceklerdir. Sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum.Ayrıca Şanlıurfa’lı Judocularımızdan desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeynelabidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Kuş, Judo Federasyonu Başkanımız Sn. Sezer Huysuz, Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ali İhsan Delioğlu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen