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Bu haber 08 Mart 2020 20:30:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Arazi Anlaşmazlığı Can Aldı! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

​Arazi Anlaşmazlığı Can Aldı! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Olay, Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 

 

Arazi Anlaşmazlığı Can Aldı

Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Okan Orhan ve Suat Orhan kardeşler ile Kudret C. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Kudret C., Okan ve Suat kardeşlere silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Okan Orhan hayatını kaybederken, kardeşi Suat Orhan ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan Suat Orhan Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun’a sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Arazi Anlaşmazlığı Can Aldı! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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