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Bu haber 08 Mart 2020 18:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Motosiklet Tutkunları Şehitler İçin Konvoy Oluşturdu

Şanlıurfa’da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda Mehter Marşı eşliğinde Türk bayrakları açtı.

​Şanlıurfa’da Motosiklet Tutkunları Şehitler İçin Konvoy Oluşturdu

Şanlıurfa’da bir grup motosikletli, şehitler için konvoy oluşturup şehir turu attı. Mehter Marşı eşliğinde korna çalıp Türk bayrağı açan gruba vatandaşlar da destek verdi. 18 Mart Meydanı'ndan başlayan şehir turu, Balıklıgöl’de sona erdi. 


 

Motosiklet Tutkunları: “Şehit ve Gazilerimizin Yanındayız”

Şehrin en işlek caddelerinde tur atan motosikletli grup, daha sonra başladıkları noktaya geri döndü. Grup adına açıklama yapan Mehmet Turan, "Ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla bu sürüşü gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin ve gazilerimiz ile ailelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.








Editör: Ahmet Şen 
 
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