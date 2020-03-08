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Bu haber 08 Mart 2020 13:53:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Çekiciye Çarpan Araçta 2 Öğretmen Öldü, 2 Öğretmen Ağır Yaralandı

Şanlıurfa’da kaza yapan 4 öğretmenden 2’si hayatını kaybederken, 2 öğretmen ise yaralandı.

​Şanlıurfa’da Çekiciye Çarpan Araçta 2 Öğretmen Öldü, 2 Öğretmen Ağır Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 60’ıncı kilometresinde yaşandı. 

 

Çekiciye Çarpan Araçta 2 Ölü 2 Yaralı

Zümrüt Aslan'ın kullandığı 70 FP 384 plakalı otomobil önünde seyreden İbrahim A.’nın kullandığı 11 AAC 194 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada öğretmen oldukları öğrenilen Hatice Şimşek (28) ile Zümrüt Aslan (29) hayatını kaybederken, Beyza Ö. ile Seda G. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​Şanlıurfa’da Çekiciye Çarpan Araçta 2 Öğretmen Öldü, 2 Öğretmen Ağır Yaralandı
​Şanlıurfa’da Çekiciye Çarpan Araçta 2 Öğretmen Öldü, 2 Öğretmen Ağır Yaralandı
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