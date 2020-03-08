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Bu haber 08 Mart 2020 17:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Küfür Ettiği İddia Edilen Suriyeli Şahısa Döner Bıçağıyla Saldırdı

Küfür ettiği iddia edilen Suriyeli şahıs ile dönerci arasında kavga çıktı. Arbede sırasında Suriyeli şahsı elinden bıçaklayan dönerci gözaltına alındı.

​Küfür Ettiği İddia Edilen Suriyeli Şahısa Döner Bıçağıyla Saldırdı

Olay, saat 12.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli şahıs cadde üzerinde Arapça küfür etmeye başladı. Bunu duyan dönerci, Arapça bilen bir çalışana ne dediğini sorduğunda küfür ettiğini öğrendi. Bunun üzerine dönerci ile şahıs arasında tartışma çıktı.



 

Döner Bıçağı ile Şahsın Üstüne Yürüdü

Çıkan tartışmada döner bıçağıyla şahsın üstüne yürüyen dönerci, arbede esnasında onu elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan şahıs bağırmaya başlayınca vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Elinden yaralı şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar peçeteyle yaptı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Vatandaşlar ise olay nedeniyle dönerciye tepki gösterdi.


 

“Böyle bir şey olamaz”

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Arapça küfür edilmiş, dönerci de Hataylı olduğu için ne dediğini biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Böyle bir şey olamaz, her yer kan içerisinde kaldı. Kol bölgesinden yaralı ama ciddi bir kanaması vardı. Halen daha yeri yıkıyorlar” dedi.


Olayın ardından polis ekipleri döner bıçağı ile birlikte dönerciyi gözaltına aldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Küfür Ettiği İddia Edilen Suriyeli Şahısa Döner Bıçağıyla Saldırdı
​Küfür Ettiği İddia Edilen Suriyeli Şahısa Döner Bıçağıyla Saldırdı
Küfür ettiği iddia edilen Suriyeli şahıs ile dönerci arasında kavga çıktı. Arbede sırasında Suriyeli şahsı elinden bıçaklayan dönerci gözaltına alındı.
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