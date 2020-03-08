​Şanlıurfa’da Traktörden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Öldü

Ağır Yaralanan Çocuk Kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde bulunan Emrah Çakmak idaresindeki 68 HE 473 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Paşa Çakmak (2) Hatundere Mahallesi yakınlarında dengesini kaybederek yere düştü.Ağır yaralanan çocuk ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cesedi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.Editör: Ahmet Şen