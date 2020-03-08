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Bu haber 08 Mart 2020 15:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Korona Virüs kaptım Diyen Şahıs Hastaneyi Birbirine Kattı

Akli dengesi yerinde olmayan adam hastanede korona virüsüne yakalandığını iddia edince panik yaşandı. Şahısta hastalığa ait bulguya rastlanmazken, şahsın bir gün önce de hastaneye giderek aynı şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

​Korona Virüs kaptım Diyen Şahıs Hastaneyi Birbirine Kattı

Edilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan E.O. (68), 2 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek sağlık personeline İtalya'dan geldiğini ve korona virüsüne yakalandığını söyledi. 



 

Korona Virüs Kaptım Deyip Kaçtı

Bunun üzerine hastanede panik yaşanırken, sağlık ekipleri E.O.'yu karantina alanına aldı. Hastane yönetimi tedbir olarak bir süre hasta kabul etmezken, hastane içindeki vatandaşlara da maske dağıtıldı. E.O.'ya yapılan testlerde hastalığa dair bir bulguya rastlanmazken, yaşlı adam iddiasında devam etti. Hastane yönetiminin ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, E.O.'nun hastaneden kaçtığını öğrendi. 



 

Önceki Gün de Şehir Hastanesini Birbirine Katımış

Ekipler, E.O.'nun olaydan bir gün önce yine aynı şikayetle Bursa Şehir Hastanesine gittiğini, burada da gözlem altına alındığını ve test sonuçlarının temiz çıktığını öğrendi. E.O.yu yakalamak için harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi dün gece evinde gözaltına aldı. Yaşlı adamın ailesi ile görüşen ekipler, E.O.'nun eskiden iş adamı olduğunu ve iflas etmesinin ardından akli dengesinin bozulduğunu, İtalya'ya gitmediğini tespit etti.



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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