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Bu haber 08 Mart 2020 11:44:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Pamuk Hasadı Sonrası Boş Kalan Tarla Çiftçiyi Zengin Ediyor

Türkiye'de pamuk üretiminin önemli kısmının yapıldığı Şanlıurfa'da hasat sonrası beş ay boş kalan tarlalar sahiplerini zengin ediyor. Çiftçilerin devletten destek alarak tarlasına yem bitkisi ekip sattığı proje ile tarımda verim iki kat arttı.

​Şanlıurfa’da Pamuk Hasadı Sonrası Boş Kalan Tarla Çiftçiyi Zengin Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen proje kapsamında ‘3 yıl üst üste arazisine aynı ürünü eken çiftçi destekleme alamayacak’ açıklaması yapıldı. Projede hem ürün çeşitliliği hem de çiftçilerin yeni ara ürünleri topraklarıyla buluşturarak verimliği artırması hedeflendi. Bu kapsamda çiftçiler, Türkiye’de üretiminin yarısının Şanlıurfa’da yapıldığı pamuk hasadı sonrası ara ürüne yöneldi. Çiftçi, hasat sonrası 5 ay gibi bir süre boş kalan arazilerine ilk yıl devletten aldıkları tohum desteği ile yem bitkisi ekti. 2018 yılında hayata geçirilen proje ile bir yılda verim yüzde 75’in üzerinde artış gösterdi. Ayrıca ara ürün eken çiftçilere 3'üncü yıl ektiği pamuk tarımında tekrar destekleme alabilme imkanı getirildi.




 

“Verim İki Katı Arttı”

Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı, verimin yaklaşık iki kat arttığı proje ile toprakların daha da verimli bir şekilde kullanıldığını aktardı. Çakmaklı, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayelerinde birçok proje geliştirmekteyiz. Bugünde gündem olan kaba yem projesi sahada büyük bir başarı sağladı. Bu projenin tespiti konusunda önemli başarı sağladık. Pamuk üretimi alanlarında özellikle yarısına yakını Şanlıurfa’da üretilmektedir. Bu yılda sonuçlarını almaya başladık. Şanlıurfa’da 250 bin dekarın üzerinde kaliteli kaba yem üretimi söz konusudur. Önümüzdeki yıllarda bu üretim daha da armaya başlayacak. İnşallah pamuk üretim alanlarında boş kalan 5 aylık süreçte kaba yem üretimi gerçekleşmiş olacak. Özellikle makarnalı buğday da en kaliteli yetiştiği bir bölgededir. Bu üründe bu bölgede yetiştirilerek üretim artışını sağlamaktır. İlimizde yem üretim çeşitliliği üzerinden de destekleme verilmesini sağlıyoruz. Bu üretim modeli ile çiftçilerimize pamuk desteklemeleri verilmeye devam edilecek. 2016 ile 2018 yıllarında ilimizde de üretim artışını tespit ettik. 2016 yılında ilimizde üretim 7 Milyar TL iken, 2018 yılında 12,35 Milyar TL üretim saplanmış oldu” dedi.




 

“Yem Açığı Kapanmış Olacak”

Projenin teknik kısmında çiftçilere eğitimler verildiğini aktaran GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner ise, “Yem açığımızı bu proje kapatmış olacak. Kış aylarında hayvanlar daha çok çayır mera gibi yerlerde hayvan beslenmesinde kullanılıyor. Saman düşük değerdedir. Bu proje ile kaliteli kaba yem ihtiyacı da bulunmuş olacak. Tarladaki 5 aylık arayı boş bırakmayıp değerlendirilmiş olacak hem de tarla fiziksel ve kimyasal olarak güçlendirilmiş olacak. Tarlada organik madde de bırakmış olup sanki azotlu gübre yapılmış gibi olacak” şeklinde konuştu.




 

“Çiftçi olarak yüzde yüz kazanç sağladık”

Çiftçi Salih Saçaklı, ara ürün olarak yem bitkisi ektiklerini ve yüzde yüz kazanç sağladıklarını belirterek, “Bakanlık bunu zorunlu hale getirdi. Bu yıl bütün Harran Ovası yem bitkisi ekti. Biz bu yem bitkisini çiftçilere öneriyoruz. Biz bu yem bitkisinden kazandık, zararı gideri yok. Yem tohumunu ilk yılını devlet bize vermişti. Bu yılda biz kendimiz yemi almamıza rağmen zarar etmeyip kazanç elde ettik. Harran Ovası bu yıl pamuk ürününde çok zarar etti. Ben tarlaya fi yemini ektim. Bu ürünün azot oranı pamuğun verimliliğini de artırdı” ifadelerini kulandı.

Harran Ovası'nda havadan çekilen drone görüntüleri ile yeşil mera alanlarının arttığı görüldü.





Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Pamuk Hasadı Sonrası Boş Kalan Tarla Çiftçiyi Zengin Ediyor
​Şanlıurfa’da Pamuk Hasadı Sonrası Boş Kalan Tarla Çiftçiyi Zengin Ediyor
Türkiye'de pamuk üretiminin önemli kısmının yapıldığı Şanlıurfa'da hasat sonrası beş ay boş kalan tarlalar sahiplerini zengin ediyor. Çiftçilerin devletten destek alarak tarlasına yem bitkisi ekip sattığı proje ile tarımda verim iki kat arttı.
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