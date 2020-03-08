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Bu haber 08 Mart 2020 13:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Balıkların Saldırısı Sonucu 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti

Balık avına çıkan 2 balıkçı teknesi yakaladıkları balıkların gazabına uğradı. Balıkların saldırısı sonucu 2 balıkçı hayatını kaybetti.

​Balıkların Saldırısı Sonucu 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti

Olay Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah emirliğinde meydana geldi. İddialara göre iki balıkçı açık denizde ağlar ile avladıkları balıkları kıyıya yanaştırıyordu. O sırada çırpınıp su yüzüne kadar fırlayan balıklar bir anda paniğe neden oldu.



 

Balıklar, Balıkçılara Saldırdı

Balıkların sıçraması sonucu teknede bulunan balıkçılardan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, olay saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler sosyal medya hesaplarından hızla yayılırken, çeşitli yorumlar da geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Sonunda balıklar da isyan etti.” gibi yorumlarda bulundu.


İşte Balıkçıların Balıkların saldırısı sonucu hayatını kaybettiği video;







Editör: Ahmet Şen 



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​Balıkların Saldırısı Sonucu 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti
​Balıkların Saldırısı Sonucu 2 Balıkçı Hayatını Kaybetti
Balık avına çıkan 2 balıkçı teknesi yakaladıkları balıkların gazabına uğradı. Balıkların saldırısı sonucu 2 balıkçı hayatını kaybetti.
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